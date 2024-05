Juárez: Organizaciones de izquierda no participarán en la elección

Ciudad Juárez.- Representantes de organizaciones y colectivos de izquierda anunciaron el jueves que no participarán en las elecciones del 2 de junio, ya que no se sienten representados por las diferentes opciones que impulsaron los partidos políticos, y creen que independientemente de quien gane, las condiciones de las y los trabajadores seguirán siendo críticas.

Luego de hacer una amplia exposición de motivos, que incluyen fenómenos y conflictos internacionales y posturas y acciones del gobierno actual y de la oposición, sus líderes llegaron a la conclusión de no ser parte del proceso.

Y aunque descartaron que el llamado a los simpatizantes de este movimiento o a la ciudadanía sea no acudir a las urnas, sí dijeron que buscan prepararse para lo que sigue después de la elección.

“Queremos dejar bien claro que el bloque de izquierda independiente no está llamando a votar por nadie y tampoco está llamando a no votar por nadie. Básicamente lo que planteamos es que en esta coyuntura la gente tendrá su mejor opción para votar, pero nosotros dejamos claro que las opciones que existen actualmente en las boletas electorales, tanto a nivel nacional como a nivel local, no nos representan como trabajadores... Nuestro esfuerzo será prepararnos para lo que sigue”, expresó Gero Fong, uno de los representantes del movimiento.

El activista puntualizó que este posicionamiento es como bloque, ya que cada organización puede de manera independiente tener una postura alternativa.

Una de estas alternativas fue la que expresó el académico Willivaldo Delgadillo, quien consideró que ante esta inconformidad, la boleta electoral puede convertirse un espacio de expresión para las exigencias ciudadanas.

“Tenemos sugerencias, si usted va ir a votar este 2 de junio y no encuentra opciones en los candidatos locales por ejemplo, usted puede escribir en las en la boleta las causas, las exigencias” expresó el académico.

Se dio a conocer que este bloque participan más de 20 organizaciones tanto a nivel nacional como local, entre las que están: el Comité 68, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, el Frente Independiente de los Trabajadores de la Salud, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; a nivel local se al Colectivo de Mujeres Pan y Rosas, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, así como catedráticos de diferentes niveles de educación.