Ciudad Juárez.- El derecho humano a la vivienda se ha visto vulnerado cuando personas que buscan comprar o rentar una casa en Ciudad Juárez recurren a consultar anuncios en redes sociales para encontrar información, pero han resultado engañadas o estafadas por prácticas irregulares en las que usuarios piden pagos por adelantado para “apartar”. Aquí te contamos las recomendaciones de la policía cibernética para evitar ser víctima.

En un monitoreo realizado por Netnoticias se identificaron expresiones de personas en grupos de redes sociales, que compartían sus testimonios, y advertían a otras personas que perfiles falsos les habían solicitado depósitos por adelantado y después no respondieron o la información de los domicilios era falsa.

“Se aprovechan de que anda uno urgido de conseguir casa. Fuimos tres de mi familia que estuvimos mensajeando con ese contacto al mismo tiempo y nos pidió cantidades diferentes, al que le pidió los 200 se los depositamos solo para ver hasta donde llegaba y nos mandó dirección fuimos y no había nada. A mí me pidió 500 y a mi cuñado 300”, advirtió un usuario a través de un grupo en redes sociales donde se publicita renta y venta de casas en esta frontera.

Cortesía

Incidencias y recomendaciones

A través de los servicios de ayuda de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) se han detectado diferentes tipos de delitos en redes sociales con incidencia en esta frontera. En primer lugar, se ubica el acoso con 553 casos en lo que va del año; extorsión 476 y fraude con 228 incidencias.

La encargada de la Dirección de Investigación Cibernética y Operaciones tecnológicas de la SSPE, Yamelith Muñiz Martínez compartió que se han recibido pocos reportes relacionados con el tema de vivienda, sin embargo, sí se han documentado.

“Hemos tenido conocimiento de por lo menos, en lo que va del año, cinco casos en los que a través de redes sociales la gente busca, ya sea comprar, vender o rentar alguna casa o departamento, las personas contactan a los delincuentes solicitando información de las viviendas (…) posteriormente solicitan un depósito para supuestamente apartar las viviendas y ya cuando las personas acuden a ver el lugar, el departamento o la casa, se dan cuenta de que o ya no está la renta o la venta, que no es el dueño o propietario del lugar y que pues de todo esto se trató de alguna estafa”, declaró.

Cortesía

Planteó que el personal de la dirección ha establecido la teoría de que el delito se llega a presentar en el municipio, debido a la alta demanda sobre la renta o adquisición de casa; reflejo de la naturaleza de esta frontera donde la población que llega de otras regiones.

Entre los patrones de comportamiento que la policía cibernética ha identificado entre los delincuentes, se encuentran que publican fotos de Google Maps o se roban fotografías de publicaciones que sí estén realizando alguna renta o venta de los domicilios y se hacen pasar por el propietario del lugar.

Entre las recomendaciones que la autoridad cibernética compartió con el objetivo de que la población las ponga en práctica y evite caer en engaños se encuentran:

“No realizar ningún depósito o transferencia por ningún motivo, aunque le digan que le van a ganar la casa, que no se la pueden apartar. Que no sea si no han estado en contacto directamente o físicamente con los propietarios de lugar o en el domicilio donde va a hacer la renta”, señaló la entrevistada.

En caso de que una persona esté interesada en comprar una casa y opta por hacerlo a través de alguna inmobiliaria, Muñiz Martínez recomendó que también se visite la inmobiliaria de manera física, para que puedan percatarse de que está regulada o respaldada por alguna institución.

Cortesía

La Policía Cibernética ofreció a la comunidad la posibilidad de solicitar asesoría, acompañamiento y ayuda para revisar la veracidad de una publicación, en donde también se puede filtrar si hay registro de alguna alerta previa en la que se relacionen los números de contacto para evitar ser víctimas de alguna estafa.

Las formas de contacto disponibles son: vía telefónica a la línea 614-429-3300 a la extensión 1955; a través de WhatsApp al 656 280 955 62; al correo electrónico [email protected]; o bien de manera presencial en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tanto en Ciudad Juárez como en la ciudad de Chihuahua.