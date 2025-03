Ciudad Juárez.- De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Ciudad Juárez tiene un índice de 187 mil personas en situación de carencia alimentaria, por lo que el Gobierno del Estado a través del programa “NutriChihuahua” anunciado el pasado 1 de marzo por la gobernadora del Estado Maru Campos Galván durante su Tercer Informe de Gobierno, busca combatir la carencia alimentaria y la desnutrición.

Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, informó que dentro del programa transversal participarán la Secretaría de Salud, Pueblos y Comunidades Indígenas, Educación y la misma dependencia, con una inversión inicial a nivel estatal de 800 millones de pesos.

Explicó que las zonas más vulnerables siguen siendo Los Kilómetros, Riberas del Bravo, un sector del Poniente, sin embargo, también existen algunos lugares alrededor de la ciudad con carencia alimentaria, por lo que están tratando de llegar a esta población.

Esta semana sostendrán una reunión de seguridad alimentaria en la capital del estado, en donde participarán todos los representantes de las diversas dependencias que intervendrán en esta estrategia, también están en pláticas con el Banco de Alimentos para trabajar de manera coordinada, y se detallarán los mecanismos para comenzar con el programa en la entidad, mencionó la funcionaria.

“Estoy muy contenta y muy optimista que podamos pegarle a ese índice de personas con esta necesidad, es triste que una ciudad que se presume que hay tantos recursos y tanto trabajo, haya personas en esta situación”, declaró Galindo.

Actualmente, incluso están en la planeación de instalar una cocina para dar clases a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech) o un comedor comunitario en el Parque Central, así como el fortalecimiento de los 13 centros y comedores comunitarios.

“Nosotros como gobierno debemos ser la columna vertebral de estos esfuerzos, estoy trabajando en poder convocarlos por sector para poder cruzar información, para vigilar que el alimento llegue a las personas que verdaderamente lo necesiten y para no duplicar esfuerzos, para mí es muy importante, no competirnos entre nosotros porque somos aliados, no somos competencia, tenemos que estar unidos para combatir los problemas de la ciudad”, agregó la funcionaria.

Desnutrición en México

De acuerdo con cifras de UNICEF, la desnutrición crónica en México afecta a uno de cada ocho niños y niñas en la primera infancia debido a la falta de dietas saludables, suficientes, variadas y nutritivas.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2018), en México la desnutrición crónica es más prevalente en los hogares pertenecientes a los grupos más vulnerables: 24.5 por ciento hogares indígenas, 17.5 en hogares con mayores carencias socioeconómicas y 15.3 en aquellos con inseguridad alimentaria de moderada a severa.

Además, de acuerdo con la encuesta, la anemia también afectaba a 1.2 millones de mujeres embarazadas en todo el país; mientras que la prevalencia nacional de anemia en niñas y niños preescolares es de 32.5 por ciento, es decir casi 2.6 millones de menores en este grupo de edad.

Los más afectados son las niñas y niños de 12 a 23 meses de edad, pues el 48.2 por ciento de este grupo poblacional presenta anemia en comparación con el grupo de cuatro años, con un 20.6 por ciento.

Intervención de la Secretaría de Salud

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, informó que este programa funcionará de manera transversal, como lo es “Juntos por la Sierra”, por lo que también intervendrán varias dependencias que se involucran en el tema de la desnutrición, y aunque ya se venía abordando, ahora lo harán de una manera más ordenada y con un mayor empuje en los protocolos de atención a la desnutrición infantil.

Esta estrategia tiene como objetivo prevenir que las personas lleguen a requerir atención médica, sin embargo a través de NutriChihuahua y MediChihuahua, estarán garantizando su correcta alimentación y en su caso el servicio médico gratuito para las infancias y adultos que registran algún grado de desnutrición en el estado.

Acciones implementadas en la Zona Serrana

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, durante el 2024 se reforzó “la Estrategia contra la Desnutrición en la Zona Serrana” a través de la detección y atención oportuna de mil 168 casos de desnutrición leve, 385 de desnutrición moderada y 215 desnutrición grave, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la niñez en esta región.

Se dotó de equipamiento a las unidades médicas, se adquirieron herramientas de detección de desnutrición (cintas MUAC), se capacitó al personal médico y se fortaleció el sistema de registro y seguimiento de casos de desnutrición infantil en las unidades médicas y hospitalarias.

De enero a diciembre del año pasado, se distribuyeron 77 mil 490 sobres de alimento terapéutico listo para el consumo (ATLC) a través de unidades médicas móviles y fijas, alcanzando a comunidades donde se detectaron casos de desnutrición.

De estos, se dispensaron 35 mil 040 sobres para niños con desnutrición leve, 23 mil 100 para moderada y 19 mil 350 para severa.

Este alimento contribuye a la recuperación de su salud física y mental, permitiendo su desarrollo y aprendizaje conforme a su edad.

En el ámbito de la prevención de enfermedades diarréicas, se capacitaron a 35 mil 800 padres de familia en temas como manejo adecuado de alimentos, lavado de manos, higiene alimentaria e identificación de señales de alarma para prevenir la deshidratación en menores de cinco años.

En 2024, se atendieron a 4 mil 802 menores y se entregaron 338 mil 570 sobres de suero oral.

Intervendrá NutriChihuahua en escuelas

La Secretaría de Educación y Deportes también estará participando pues a través de NutriChihuahua se dotará de alimentos a ciertas escuelas de la ciudad, al menos 14 planteles fueron seleccionados y los que se encuentran en análisis para ser beneficiarios de este programa.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación Zona Norte, comentó que a través de la Fundación GazPro se están otorgando desayunos fríos para 274 escuelas, con la entrega de alrededor de 30 mil desayunos, mientras que en coordinación con el Banco de Alimentos, se intervendrán 14 escuelas con desayunos calientes. Asimismo, por parte de la fundación se llevan a cabo evaluaciones nutricionales de los alumnos y ofrecen capacitaciones tanto para los alumnos, como para los padres de familia sobre la importancia del desayuno y la buena alimentación, dentro de sus posibilidades económicas.

Con apoyo del Banco de Alimentos ya se está interviniendo en dos escuelas: Paquimé y Alfonso García Robles, así como las primarias Luis Ramírez y Cuauhtémoc, con alimentos a granel como parte de un plan piloto; sin embargo, la intención es que el programa se amplíe a ocho escuelas primarias federales y seis primarias estatales que se encuentran en zonas de atención prioritaria de la ciudad.