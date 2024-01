Juárez: Nuevo arancel para acero chino impactará operaciones de maquiladoras

Ciudad Juárez.- Luego de que el gobierno mexicano anunciara en el cierre del 2023 la aplicación de un arancel de casi un 80 por ciento sobre las importaciones de acero chino, la industria local admite que este tipo de medidas sí impactan en la maquiladora en Ciudad Juárez.

Cargando...

“Siempre ha habido impacto, porque no es la primera vez que tenemos cuotas compensatorias y/o algunas cuotas o aranceles extraordinarios. Sí impactan porque simplemente no existe la cantidad de producción necesaria en México, y por eso históricamente se han hecho importaciones”, reconoció Sergio Colín, presidente de la Asociación de Industrias Manufactureras de Exportaciones (Index).

Sin embargo, China no es la única alternativa de la maquiladora de esta frontera, pues también se importa de MalasiaItalia, Alemania, Canadá e incluso de Rusia, entre otros países que pueden vender este tipo de metales, se informó.

“Al aplicar un impuesto de ese tipo, si su intención era proteger el mercado nacional, no es posible, porque no existe la cantidad suficiente para la demanda que hay en México, o si nada más es recaudar o poner alguna restricción para que sea estrictamente de China lo que no se traiga”, expresó el líder de la industria en Juárez.

Cargando...

De acuerdo a algunas publicaciones, esta medida es resultado de una investigación gubernamental 'antidumping' (practicas donde detectan que alguna empresa exporta un producto a un precio inferior al que se aplica en el mercado de su propio país) en contra de este producto chino.

Pero sobre cuál será la respuesta de la industria local, el presidente de Index comentó:

“A final de cuentas va a tener que ser una combinación de costos, tiempo de entrega y disponibilidad, porque por más restricciones para que se compre en México, si aquí no hay o se produce muy poco, pues la industria va a tener que buscar ese insumo y lo va a tener que traer de otro lado y si es competitivo ese lugar, pues lo va a seguir trayendo de allá”, explicó Colín.

El líder de la industria en Juárez reconoció que el efecto de estas medidas es inmediato en la industria, y aunque no detiene las operaciones de la maquiladora, las encarece, admitió el presidente de Index.