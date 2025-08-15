Ciudad Juárez.- La Policía Municipal resguardó a dos menores de 8 y 5 años, quienes se encontraban deambulando sin la supervisión de un adulto.

Policías que patrullaban en la colonia Parajes de Sol, se percataron de dos niñas deambulando solas en la vía pública en el cruce de las calles Lucero y Ramón Rayón.

Los agentes descendieron de su unidad para dialogar con ellas, mismas que mencionaron que salieron de su domicilio para buscar alimento, ya que su mamá se encontraba trabajando y no recordaban cómo volver a su casa.

Las menores "fueron resguardadas y canalizadas al departamento de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde personal en turno se encargó de recibirlas y atenderlas, para luego comunicarse con los papás para ponerlos al tanto de la situación en la que se encuentran sus hijas", se lee en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).