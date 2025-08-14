Ciudad Juárez.- Un hombre de 25 años murió la tarde de este jueves tras caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en el cruce de la calle De la Arboleda y bulevar Manuel Gómez Morín, en la colonia Rincones de Santa Rita, donde realizaba trabajos de impermeabilización.

De acuerdo con el reporte del CERI, la víctima cayó por la parte interior del inmueble, identificado como el edificio de AT&T, luego de pisar un tragaluz en el área de las escaleras, el cual cedió.

Era su primer día de trabajo en el lugar y laboraba junto a su suegro y otros cinco compañeros. Al sitio llegó su esposa, quien fue informada del fallecimiento.

Agentes municipales y paramédicos acudieron al lugar, pero el hombre ya no presentaba signos vitales. La zona fue resguardada para las investigaciones correspondientes.