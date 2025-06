Ciudad Juárez.- Vecinos de diferentes sectores de la ciudad han expresado su preocupación por la proliferación de mosquitos durante la temporada de calor, la cual temen que se agrave con las recientes lluvias y el agua estancada en canales cercanos a sus viviendas, debido a que los insectos llegan a ser una complicación para realizar actividades cotidianas por el temor a ser picados o que ingresen a sus hogares.

En un recorrido realizado por Netnoticias se recabaron testimonios de habitantes de fraccionamientos como Misión de los Lagos, San Carlos y Jardines de Santa Clara, donde los juarenses coincidieron en su preocupación por la presencia de los mosquitos conocidos como "moyotes", que podrían representar un foco de infección al ser transmisores de enfermedades.

La señora Soledad Robles, habitante de Misión de los Lagos, dijo que la preocupación ha ido en aumento debido a que los mosquitos han estado presentes desde hace un par de meses, cuando aumentaron las temperaturas, y a diferencia de otros años, no son visibles solo en un horario del día, sino de forma permanente.

"Ni siquiera podemos salir al patio porque está lleno de mosquitos, nos están pique y pique. La semana pasada, literal, en una reunión ya no podíamos estar allí de tanto que nos picaban. Y en mi caso es a todas horas, no solo en el día. Evito salir, uso repelente, he estado fumigando, pero realmente dura dos o tres días", explicó la afectada.

Otra vecina afectada, identificada como Conchita Flores, dijo que ha tenido que tomar medidas para resguardar a sus mascotas, debido a que también han sufrido las consecuencias de los moyotes que rondan su casa.

"Hasta sus casitas las tengo que fumigar, lavar y voltear. Ahora no he dejado que se metan a sus casitas. Los meto mejor a la casa, a mi cuarto, a partir de las 4:00 p.m., por el calor y porque los moyotes no los dejan dormir", detalló.

Mayanín Llamas, representante del comité de vecinos en Misión de los Lagos, compartió su testimonio en el que aseguró que ha limitado sus actividades al exterior y ha extremado precauciones en su domicilio. Señaló que el problema se agrava por el agua acumulada en el colector pluvial del Dren 2A.

"No podemos abrir puertas de jardines porque ingresan y se reproducen adentro, en macetas, en el área oscura. En la noche no se puede ni dormir porque hay mucho, mucho mosquito. Hoy no se puede controlar porque tenemos mucha agua estancada aquí en el dren, y mientras haya agua ahí, va a haber este problema", dijo.

Desde otro sector, el señor José, residente del fraccionamiento San Carlos II, explicó que los mosquitos pueden llegar a ser un problema de salud, ya que durante las tardes su presencia es casi insoportable.

"Nada más se empieza a meter el sol y salen los moyotes y nos traen todos picoteados. Mis niñas se la pasan con ronchas en el verano y tengo miedo de que puedan contagiarnos de dengue", dijo.

Una pareja de vendedores de elotes coincidió en que cerca de dichos fraccionamientos hay más moscos, ya que anteriormente vendían en otro punto y al comenzar su labor frente a un parque del fraccionamiento, se percataron de la presencia de los insectos.

Dicha zona residencial también está cerca del Dren 2A, donde este medio hizo un recorrido y pudo constatar que existen áreas con vegetación abundante, lo que potencializa la reproducción de insectos como los zancudos.

Condiciones de riesgo Respecto a la percepción de la situación y si puede ser considerada como una problemática fuera de lo común, como lo han planteado los vecinos, se consultó a Gustavo Corral Compeán, quien cuenta con 40 años de experiencia en el manejo integral de plagas y es miembro de la sección especializada de control de plagas de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Juárez.

En entrevista para Netnoticias, explicó que en su área de monitoreo se ha identificado una importante presencia de estos insectos, especialmente en zonas aledanas a cuerpos de agua estancada.

"De dos semanas para acá, nosotros en la empresa detectamos fácilmente que 6 de cada 10 llamadas solicitando servicios eran por mosquitos. Mosquitos detectados en cocheras, en áreas de asadores, porches, interiores y jardines", informó el experto, al expresar su preocupación porque los reportes iniciaron antes de que se presentaran lluvias y encharcamientos.

"Tenemos mosquitos porque hay aguas estancadas y no se les está dando el tratamiento adecuado. También es importante que las personas revisen el acumulamiento de agua en sus hogares, que estén al pendiente del cambio del agua de las mascotas, de los floreros, porque se nos pasa cambiarla cada tercer día y de repente los mosquitos ovopositan y vemos larvas en el agua", explicó.

¿Qué se puede hacer para contener a los mosquitos?

Si bien los mosquitos son parte del ecosistema y tienen funciones como descomponer materia orgánica, ser polinizadores y fuente de alimento para otros animales, llegan a ser molestos cuando los enjambres proliferan en áreas habitacionales. Además, son vectores de enfermedades altamente contagiosas y con síntomas similares, explicó a Netnoticias la ingeniera agrónoma entómologa Carmela Silva Vázquez, quien cuenta con una maestría en ciencias de la salud pública en el área ambiental.

Explicó que los entes encargados de monitorear los insectos en la ciudad son el área de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud del Estado y la Dirección de Ecología del Municipio, que tienen el objetivo de detectar si algunos insectos presentes pueden ser vectores o afectar la salud pública.

Los mosquitos de importancia en el monitoreo, debido a su función como vectores, son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, transmisores de enfermedades virales como dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

"Lo que se está monitoreando constantemente respecto a la presencia de insectos es el mosquito. Porque el mosquito no solo es transmisor de una sola enfermedad, son varias: dengue, zika, chikungunya", detalló la maestra Silva.

Refirió que existen estudios de investigadores del área académica y de la salud realizados en la ciudad donde se ha documentado la presencia de casos de dengue. "En alguna ocasión se comentó que para este año se espera un poquito más de presencia de dengue, porque son enfermedades producidas por virus y son muy persistentes."

"El problema del mosquito es al amanecer y al atardecer; el mosquito que pica es la hembra, porque necesita la proteína de la sangre del ser humano para producir huevecillos", apuntó el experto en plagas, Gustavo Corral.

Los expertos consultados coinciden con las campañas de salud que se han promovido por años en el país con el lema "lava, tapa, voltea", permitiendo que a través del saneamiento se logre un control de plagas del mosquito:

Evitar la acumulación de cacharros, madera, plástico, llantas u otros materiales en desuso.

Colocar mosquiteros en ventanas para evitar el ingreso de insectos.

Cubrir depósitos de agua, limpiar con agua y jabón contenedores como tinacos y tambos.

Limpiar canaletas, desagües y taparlos para evitar el acceso a espacios con agua.

Vaciar floreros, platos de macetas y bebederos de mascotas.

"Hay que revisarse, y más cuando, por ejemplo, se tenga temperatura, dolor de cabeza, de articulaciones, que también se asemejan a la influenza o el covid. No desvincular una picadura de mosquito de síntomas que se puedan presentar los siguientes días", convocó la entómologa.

César Díaz, director de Ecología del Municipio, dijo que en lo que va del operativo se han realizado 8 mil fumigaciones. Sin embargo, pese a la intensidad de las acciones, en promedio se mantiene una lista de espera de 600 solicitudes.