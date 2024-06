Juárez: Máxima de 39 grados hoy

Ciudad Juárez.- La Dirección General de Protección Civil, con base en el pronóstico meteorológico, emite una alerta preventiva debido a las altas temperaturas que se registrarán a partir de este martes 11 de junio hasta el domingo 16, ya que se espera que el termómetro registre temperaturas máximas de 39 a 42 grados Celsius.



Sergio Rodríguez, titular de Protección Civil, recomienda a la ciudadanía estar atenta al pronóstico meteorológico diario, ya que la temperatura puede variar debido a distintas condiciones que podrían alterar las proyecciones.



Ante esta situación, la Dirección General de Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones, tales como: tomar agua, aunque no se tenga sed, evitar la exposición excesiva al sol, usar protector solar, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, permanecer en la sombra y en lugares frescos, y no realizar actividad física intensa bajo el sol.



Además, se recomienda vestir ropa holgada de colores claros y manga larga, ponerse lentes de sol, gorra o sombrero, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y no permanecer en vehículos con las ventanillas cerradas.



Sergio Rodríguez destacó que los grupos en mayor riesgo durante esta ola de calor son los niños menores de 5 años, las personas con enfermedades crónicas, los adultos mayores, los trabajadores al aire libre y las mascotas.



Protección Civil hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y, en caso de emergencia, llamar al 9-1-1.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que durante el periodo del pronóstico prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso (propio de la temporada) sobre gran parte del territorio nacional.



Según las proyecciones, se pronostican temperaturas por encima de los 40 grados Celsius en 17 estados del país.