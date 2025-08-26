Juárez: Máxima de 34 grados hoy

Ciudad Juárez.- Este martes se prevé un clima mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 34 grados centígrados. El viento se mantendrá entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32, y una probabilidad de lluvia de entre el 20 y 30 por ciento.

Para mañana se anticipa un día mayormente soleado, con temperaturas de entre 23 y 33 grados. El viento y las rachas mantendrán la misma intensidad que el día anterior, mientras que la posibilidad de precipitación también se ubicará entre el 20 y 30 por ciento.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las variaciones de temperatura y viento previstas en la región.