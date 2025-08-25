Juárez: Máxima de 34 grados hoy
Foto: Net Noticias

Ciudad Juárez.- La Dirección de Protección Civil informó que este lunes se espera un día soleado, con una temperatura máxima de 34 grados centígrados. El viento oscilará entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es baja, apenas del 5 por ciento.

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 23 grados, viento ligero y una posibilidad de precipitación del 8 por ciento.

Mañana se prevé un clima mayormente soleado, con temperaturas de entre 23 y 35 grados. El viento se mantendrá en un rango de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros, y una probabilidad de lluvia que aumentará entre el 20 y 30 por ciento.

Para el miércoles continuará el clima mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 33 grados. El viento y las rachas mantendrán la misma intensidad que el martes, mientras que la probabilidad de precipitación también se mantendrá entre el 20 y 30 por ciento.

Protección Civil recomendó a la población estar atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las variaciones de temperatura y viento en la región.

Compartir:
Tal vez te interese
Video: Hijo de leyenda de la UFC desata violencia real en función de lucha libre
Viral Video: Hijo de leyenda de la UFC desata violencia real en función de lucha libre
Empresa desconocida obtiene contrato para centro de detención en Fort Bliss
El Paso Empresa desconocida obtiene contrato para centro de detención en Fort Bliss
Publicidad
Enlaces patrocinados