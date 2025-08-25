Juárez: Máxima de 34 grados hoy

Ciudad Juárez.- La Dirección de Protección Civil informó que este lunes se espera un día soleado, con una temperatura máxima de 34 grados centígrados. El viento oscilará entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es baja, apenas del 5 por ciento.

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 23 grados, viento ligero y una posibilidad de precipitación del 8 por ciento.

Mañana se prevé un clima mayormente soleado, con temperaturas de entre 23 y 35 grados. El viento se mantendrá en un rango de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros, y una probabilidad de lluvia que aumentará entre el 20 y 30 por ciento.

Para el miércoles continuará el clima mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 33 grados. El viento y las rachas mantendrán la misma intensidad que el martes, mientras que la probabilidad de precipitación también se mantendrá entre el 20 y 30 por ciento.

Protección Civil recomendó a la población estar atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las variaciones de temperatura y viento en la región.