Juárez: Máxima de 33 grados hoy

Ciudad Juárez.- Este miércoles se pronostica un día mayormente soleado con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 33 grados centígrados, vientos de 5 a 25 km/h y rachas de hasta 32 km/h, con una probabilidad de lluvia de entre 10 y 15 por ciento.

Mañana continuará la misma tendencia, con condiciones mayormente soleadas y temperaturas que irán de los 24 a los 36 grados centígrados. El viento soplará de 5 a 25 km/h con rachas de hasta 32 km/h, y se espera una ligera posibilidad de lluvias del 10 al 15 por ciento.



Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse hidratada, protegerse del sol y estar atenta a los avisos oficiales ante cambios en las condiciones climáticas.