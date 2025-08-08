Ciudad Juárez.- La alimentación de un recién nacido puede tener un impacto en el medioambiente según la elección y posibilidades de su familia para mantener una nutrición exclusiva de leche materna en sus primeros seis meses de vida. La Secretaría de Salud del realiza capacitaciones para que las madres juarenses aprendan al respecto y puedan aprovechar los beneficios de la lactancia.

La primera semana de agosto está dedicada a la promoción de la lactancia materna, una iniciativa impulsada desde 1992 por la Alianza Mundial para la Acción en Favor de la Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que para la edición 2025 se movilizaron con el lema “Dar prioridad a la lactancia materna: crear sistemas de apoyo sostenibles”.

Pero ¿a qué se refiere la lactancia materna? Es la forma de alimentar a los recién nacidos con leche del seno materno, es definido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como la forma óptima de alimentar a los bebés al ofrecerles los nutrientes que necesitan, así como ofrecer protección contra enfermedades.

Entonces, ¿qué son los sucedáneos de la leche materna? También conocidos como leche en polvo o fórmula infantil, es un alimento diseñado para sustituir a leche materna, suplementada con los nutrientes que se deberían obtener de forma natural. En la actualidad organizaciones internacionales de salud han buscado desalentar su uso y regular la promoción de estos productos priorizando la lactancia materna.

“Deja una huella hídrica de 4 mil 400 litros de agua por cada kilo de leche en polvo que se produce, esto es lo que se gasta en agua, aunado a los residuos que se producen y los gases de efecto invernadero que son generados en la producción de los sucedáneos”, explicó la doctora María Antonieta Alcántara Martínez, coordinadora en salud reproductiva de la Dirección de Salud Juárez.

El concepto de huella hídrica se refiere al agua que se utiliza en total dentro de una cadena de producción de bienes, servicios o el consumo de las personas.

La doctora Karla del Bosque, consultora certificada en lactancia (CCL) de la asociación civil “NaSer Acompañamiento Perinatal” en Juárez informó que para el 2025 WABA impulsó el mensaje de crear un sistema sostenible de lactancia materna, más allá de las acciones que puedan surgir en el núcleo familiar, debido a que se debe involucrar a toda la sociedad para asegurar que la madre tenga el apoyo, el entorno y los recursos necesarios para amamantar con éxito.

Acciones en Juárez

A través de la alianza entre organizaciones de salud, esta semana se instaló en Juárez el comité de integrantes del Código Lactancia, establecido por OMS para promover y proteger la lactancia materna, regulando la comercialización de sucedáneos de la leche materna, con el objetivo de evitar que afecte a la práctica de conexión y salud para la persona lactante y el bebé.

“A veces los padres saben más de leches que de lactancia, saben más de marcas que de lactancia. Este Código Lactancia es evitar que se haga esta situación discriminada de información; poderle apoyar a la familia explicándole los beneficios de una lactancia natural, que es beneficioso para el recién nacido y apoyar con mejorar las técnicas de lactancia”, precisó la doctora María Antonieta Alcántara Martínez, coordinadora en salud reproductiva de la Dirección de Salud Juárez.

A través del seguimiento prenatal en los Centros de Salud de la Secretaría de Salud del Estado en Juárez se llevan a cabo talleres para las mujeres embarazadas, con el objetivo de fortalecer la información sobre los cuidados en la gestación, el proceso del parto, la lactancia materna y combatir sus mitos, así como el cuidado del bebé recién nacido.

La doctora Yaneth Figueroa Madrigal, coordinadora de salud sexual y reproductiva en la adolescencia informó que el servicio del “Club de Embarazadas” es gratuito y está disponible en los 23 Centros de Salud, con reuniones mensuales para las personas gestantes y algunas de ellas para sus parejas.

“Es importante que la gente conozca que hay beneficios maternos, como para el bebé, a corto y largo plazo. En su sistema digestivo, en los primeros seis meses de edad no se debe dar ningún otro alimento que no sea la lactancia materna, en los niños previene leucemias en un 20 por ciento; diabetes e hipertensión a largo plazo. En las madres reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario, pero uno de los beneficios que más les interesa es cuando uno les dice ‘vas a recuperar el peso fácilmente’”, detalló la doctora Figueroa.

Respecto a los mitos que existen sobre si los bebés pudieran no quedar satisfechos con la cantidad de alimento que representa la producción del seno materno, dijo que el seno produce bajo demanda y por edad del bebé, aumentando del tamaño de una cereza a una ciruela. Por lo que es importante la llamada “hora dorada” que transcurre en la primera hora de vida en la que el bebé debe tener contacto con el pecho para aprovechar los primeros nutrientes e incentivar la producción de leche.

Entre los beneficios de los talleres en los Centros de Salud se encuentran las capacitaciones para mejorar la técnica de lactancia y poder amamantar al bebé, por lo que todas las mujeres pueden acudir para su seguimiento prenatal y aprender sobre los beneficios de esta forma de alimentación, evitando la compra y uso de sucedáneos de la leche, lo que genera el deshecho de envases, el uso de artículos de plástico e incentiva el gasto de agua para su producción.

Beneficios adicionales

Al fomentar la lactancia se crea la oportunidad de que más madres produzcan leche y en caso de tener excedente, porque sus bebés inicien alimentación comer mentaría a los seis meses, o tengan la disposición de donar leche como un acto altruista pueden beneficiar a bebés prematuros, enfermos o con dificultades para ser amamantados por sus madres.

El número de mujeres que dona leche materna ronda entre las 10 usuarias, lo que llega a beneficiar hasta 23 bebés recién nacidos, así como los prematuros que se encuentran internados por largo tiempo y sus madres no los pueden alimentar, explicó la doctora Alcántara Martínez, conforme a los reportes mensuales que emite el Banco de Leche Materna del Hospital de la Mujer a la Secretaría de Salud.

La donación lleva un proceso en el que se realizan estudios de sangre a la madre y de nutrientes a la leche, y existe un sistema de recolección e información en los Centros de Salud, a donde pueden acudir todas las interesadas en sumarse para apoyar a los bebés que lo necesitan.