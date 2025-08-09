Juárez: Lo arrestan por golpear a su mamá

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Ángel Eduardo V. P. por la probable comisión del delito de violencia familiar.

Policías que patrullaban en la colonia Eréndira atendieron el reporte de un caso de violencia familiar en un domicilio ubicado en el cruce las calles Eréndira y Carácuaro.

En el lugar, se percataron de una mujer lesionada a golpes, por lo que fue necesario la presencia de una ambulancia para que la víctima fuera trasladada de emergencia a un hospital, denunciando que el responsable de sus lesiones fue su hijo con quien sostuvo una discusión, razón por la cual fue detenido a quien dijo llamarse Ángel Eduardo V. P. de 27 años, mismo que se encontraba en estado de intoxicación.

"Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).