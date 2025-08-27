Ciudad Juárez.- Durante la madrugada de este miércoles se registraron lluvias en distintos puntos de la ciudad, lo que ocasionó charcos en varias vialidades, aunque sin que se reportaran accidentes o incidentes mayores.

Las precipitaciones fueron intermitentes y se concentraron en zonas del poniente y norponiente, de acuerdo con reportes ciudadanos.

Esta mañana el clima se presenta fresco, con una temperatura de 21 grados y un cielo mayormente soleado.

El pronóstico indica condiciones soleadas para el resto del día, con una temperatura máxima de 32 grados y ráfagas de viento de hasta 12 kilómetros por hora.