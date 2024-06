Juárez: Liberan a chofer que provocó accidente donde murió matrimonio

Ciudad Juárez.– El chofer de transporte de personal Carlos T. R., de 24 años, quien se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para participar en las indagatorias del caso donde murió un matrimonio, quedó en libertad esta tarde.

El abogado del chofer, Jesús González, dio a conocer que la FGE no tenía una orden de aprehensión contra su representado, por lo que quedó en libertad.

"Después de que se dieron las declaraciones correspondientes, la fiscalía no tuvo hasta el momento elementos suficientes para tener retenido a mi representado, él se presentó de manera voluntaria y al parecer la fiscalía no tenía ninguna orden de aprehensión solicitada ante el juez de control o hasta ahorita, si la pidieron pues no la libraron, y al momento de presentar a mi representado de manera voluntaria, impidió que la fiscalía consiguiera una orden", explicó.

Comentó que será complicado que a futuro se le pueda detener por este caso, pero sí se le pide solicitar de manera voluntaria que se presente.

El accidente vial se registró la mañana del martes en la avenida Antonio J. Bermúdez, donde perdieron la vida Vanesa S. Y Mario P., además el hijo del matrimonio se encuentra internado en un hospital de la localidad tras ser intervenido quirúrgicamente.