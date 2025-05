Juárez invita a disfrutar de vino y gastronomía local, nacional e internacional

Ciudad Juárez.– Considerado uno de los eventos gastroenológicos de mayor calidad en el estado, con una derrama económica estimada de 4 millones de pesos, se anunció en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) la tercera edición del Food and Wine Festival, que se llevará a cabo el sábado 17 de mayo en Ciudad Juárez.

Manuel Puente, organizador del evento, que tendrá como sede la Hacienda Solar de la Paloma, dio a conocer que este año participarán 40 casas vinícolas del país y se presentarán 10 propuestas gastronómicas locales para el deleite de los asistentes. Se espera superar la afluencia del año pasado, que registró más de 2 mil invitados.

Como parte de las actividades del festival, se ofrecerán talleres de parrilla, ensamblaje de vinos (donde los participantes crearán su propia botella desde cero) y una cata sensorial a cargo del sommelier Luis Muñoz (WSET 3) y Vinos Santa Clara Chihuahua, con el objetivo de disfrutar del vino a través de todos los sentidos, explicaron los organizadores.

Además, el Culinary Institute participará por segunda vez en el festival con una Batalla de Paellas, dirigida por el chef Mikel Alonso (Estrella Michelin 2024).

La propuesta musical, pensada para un evento de corte familiar, incluirá un DJ local, la agrupación Jazz Sessions (jazz latino), un tributo al 2000 Pop Tour a cargo de Mad Fever y un concierto de cierre con el grupo Playa Limbo.

Iván Pérez, presidente de Canaco, extendió la invitación no solo a la comunidad de Juárez, sino también a los habitantes de El Paso y Las Cruces, para que asistan a este evento anual. “Desde la Cámara Nacional de Comercio hemos insistido en que Juárez es más que una nota negativa. A veces, una mala noticia empaña todo el trabajo que se realiza. A los paseños les decimos: vengan, no pasa absolutamente nada; no es cierta la magnitud de lo que a veces se dice”, destacó el líder comerciante.

Asimismo, resaltó que el gobierno municipal ha trabajado significativamente en favor de la seguridad pública, en conjunto con el estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).