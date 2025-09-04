Juárez hará lo que corresponda: alcalde tras acuerdo de seguridad México-EU

Ciudad Juárez. – El acuerdo de seguridad alcanzado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a México, fue calificado como “muy positivo” por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien, aunque reconoció que desconoce los impactos que tendrá en ciudades fronterizas como Juárez, confía en que, gracias a la coordinación con el gobierno federal, tendrán información al respecto.

“Concretamente, aún no, pero hay gran coordinación con el gobierno federal y estoy seguro de que vamos a tener toda la información requerida. Creo que es un convenio muy positivo… nosotros haremos lo que corresponda en nuestro ámbito de competencia”, expuso el alcalde Pérez Cuéllar.

El edil además se refirió a la actitud del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien reconoció el trabajo de la presidenta Sheinbaum y su colaboración.

“Es algo que no hacían otros gobiernos de EU; reconocer el tráfico de armas… la administración de Trump fue un poco dura, pero la verdad es que también hay que reconocer que ellos aceptan que tienen que trabajar en el tráfico de armas, y es algo que yo no había visto en otras administraciones”, expresó el alcalde.

Consideró que “vamos por buen camino” y que los temas de seguridad y economía están completamente vinculados.

Esto lo afirmó también al referirse a la pérdida de empleo, que se ha visto agudizada en la industria maquiladora; de acuerdo con el alcalde, esta caída se detuvo en los últimos meses y comenzó la recuperación.

“Creo que esto se va a mantener, sobre todo con estas noticias (acuerdo de seguridad entre México y EU) y con los aranceles que se le impusieron a la Unión Europea y a países del oriente como Japón, China y Taiwán”, dijo Pérez Cuéllar.