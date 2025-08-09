Juárez: Han ultimado a 7 personas en menos de 20 horas

Ciudad Juárez.- En lo que va de este día han sido perpetrados cuatro ataques armados que han dejado a siete víctimas.

El último de los casos ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en la colonia Insurgentes, donde fue localizado un conductor de plataforma asesinado dentro de su vehículo.

Poco antes de las 2:00 de la mañana en el cruce de las calles Miguel Ahumada y Esteban Coronado, en la colonia Monterrey, el cuerpo de la víctima del sexo masculino quedó tirado frente al puesto de tortas Chester.

Minutos antes fue asesinado el trabajador de un carwash ubicado en la calle Victoria y prolongación Morelia.

Previamente tres mujeres y un hombre fueron ejecutados luego de ser bajados de un vehículo en la colonia Anapra.