Juárez: Golpea a su esposa y después la amenaza de muerte con un rifle

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Javier Enrique P. D. por su presunta responsabilidad en el delito de portación ilegal de arma de fuego y violencia familiar.

Policías que patrullaban en el fraccionamiento Juárez Nuevo atendieron el reporte de un caso de violencia familiar en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Hiedra y Alforfón.

En el lugar, la víctima les hizo entrega de un arma larga, denunciando a su esposo de manera directa de haberla amenazado de muerte tras agredirla físicamente por una discusión de celos, razón por la cual fue detenido quien dijo llamarse Javier Enrique P. D. de 41 años, mismo a quien se le aseguró un rifle calibre 22.

"Previa lectura de derechos, fue puesto a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).