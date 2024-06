Juárez: Faltan 969 casillas de abrir

Ciudad Juárez- Cerca del mediodía de esta jornada de sufragio, la Asamblea Municipal Electoral (AME) dio a conocer que el porcentaje de casillas aperturadas en esta frontera ya es del 56 por ciento.

Es decir, según los datos conjuntos de la AME y el Instituto Nacional Electoral (INE), la cifra aumentó hasta los mil 275 puntos abiertos para recibir papeletas y señaló que no necesariamente eran casillas cerradas o no instaladas, sino que no estaban contabilizadas por la plataforma del órgano federal.

“Persisten las casillas en las que tenemos problemas de papalería, tenemos dos casillas, una en donde nos falta documentación federal y otra donde falta documentación local”, explicó Hernández Hernández.

De acuerdo con los números del Instituto Estatal Electoral (IEE), todavía faltan de abrir 969 casillas más.