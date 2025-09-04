Juárez: Esto debes llevar para inscripción en nuevas preparatorias

Ciudad Juárez.– Hoy iniciarán las inscripciones en las dos nuevas preparatorias de turno vespertino que se abrirán en planteles de escuelas secundarias. Aquí te contamos los documentos que debes presentar para realizar el trámite.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, informó que los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre se realizará la recepción de documentos de los alumnos que se preinscribieron Centro de Estudios de Bachillerato (CEB).

“El día jueves y viernes de esta semana vienen a hacer la inscripción del Centro de Estudios de Bachillerato 9/2, que es la Federal 20, y 9/3 , que es la que se encuentra en el parque industrial Fernández”, explicó.

Los adolescentes que se encuentran en el sector del Valle de Juárez tendrán disponible el CEB 9/2 que operará en el turno vespertino en las instalaciones de la escuela secundaria federal número 20, ubicada entre las calle Omar y Gerardo del poblado de Loma Blanca.

Con el mismo modelo de reconversión en el sector del Parque Industrial Fernández, la escuela secundaria estatal 3061 albergará al Centro de Estudios de Bachillerato 9/3.

El proceso de preinscripción se llevó a cabo semanas atrás vía telefónica, ahora se completará con la entrega de la siguiente documentación en el plantel correspondiente:

- Solicitud de inscripción que se envió luego la preinscripción (documento de cuatro hojas).

- Carta consentimiento firmada por padre, madre o tutor.

- Constancia o certificado de estudios de secundaria.

- Acta de nacimiento.

- CURP.

- Documento de asignación de Número de Seguro Social.

- Certificado médico emitido por una instancia de salud pública (secretaría de salud en centros de salud, Cruz Roja, IMSS o Issste).

- Comprobante de domicilio.

- Cuatro fotografías tamaño infantil a blanco y negro (no instantáneas).

- Carta de aceptación de manejo de datos (la otorga la escuela).

- Cartilla de vacunación.

En caso de requerir más información, los padres, madres y tutores pueden contactar a la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la educación media superior (Cepems) en la línea telefónica 656 629 33 00 extensiones 21013, 21012 y 21062.