Ciudad Juárez.- Este viernes se entregaron alimentos, como frutas, verduras, carne de puerco y pollo, además de aceite y arroz, entre otras cosas, a 15 asociaciones que son parte de la Red de Albergues que dan atención a población migrantes, la mayoría de ellos extranjeros, así lo dio a conocer Enrique Serrano, titular del Consejo Estatal de población (Coespo).

El funcionario explicó que este apoyo que otorga el Gobierno del estado de Chihuahua, se entrega cada mes para cada uno de los 15 albergues registrados con Coespo (uno de Ascensión que está en Palomas, y uno más en Chihuahua).

Cada despensa tiene un valor que ronda entre los 7 y 15 mil pesos mensuales, totalizando un gasto para el gobierno estatal de alrededor de 150 mil pesos en este programa.

"Estos centros tienen en su mayoría una población de extranjeros y son administrados por organizaciones de la sociedad civil e iglesias de diferentes credos, pero ninguno de ellos tiene ingresos propios, es por ello que este apoyo se les da cada mes", detalló el portavoz de Coespo.

Cada albergue hace la solicitud y llena un formato con información que el Consejo le requiere para cumplir con la normativa que busca darle un buen destino a los recursos.

Coespo además hace visitas mensuales a estos centros para verificar que la población atendida y las características que se detallan en estos formatos correspondan a la realidad.

"Ya con los datos se les solicita a la empresa (Distribuidora Japo) con la que celebramos el convenio para que arme los paquetes, y venimos empleados de Coespo para hacer la entregas con documentación, aquí concurren los encargados con los vehículos para trasladar los paquetes que incluyen leche, frutas, verduras, carne de res, puerco, pollo, aceite, granos como fritos, arroz, azucar", detalló Serrano.

Estos albergues atienden actualmente a una población aproximada de mil 700 extranjeros, la mayoría de ellos de países como Venezuela, Colombia y Honduras, entre otras naciones.