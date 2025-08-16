Juárez: En persecución, choca y queda arrestado

Ciudad Juárez.- Una persecución policiaca ocurrió la tarde de este sábado en la zona del Pronaf, la cual terminó en un choque y la detención de un sujeto.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Abraham Lincoln y Hermanos Escobar.

Según los primeros relatos, el sujeto a bordo de una camioneta de la marca Jeep en color blanco no obedeció el señalamiento de agentes de la Policía Municipal, lo que inició la persecución.

En el cruce antes mencionado, el sujeto chocó en contra de un vehículo y fue la oportunidad para que los preventivos lograrán la detención.

No se reportaron personas heridas en el choque y agentes viales se encargaron del peritaje.