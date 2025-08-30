Juárez: En estos parques impartirán clases de calistenia

Ciudad Juarez.- La dirección de Parques y Jardines dio a conocer el listado de los parques que tendrán clases gratuitas de calistenia, una actividad deportiva para todas las edades.

A través de sus redes sociales se enlistaron las ubicaciones donde los estudiantes de la carrera de Entrenamiento Deportivo impartirán las clases de calistenia, las ubicaciones son:

Cortesía

El programa piloto se realizará durante un periodo de tres meses y tiene el objetivo de que la ciudadanía conozca el funcionamiento del mobiliario que recientemente el gobierno Municipal ha instalado en los parques de la ciudad.

Los interesados pueden acercarse a los parques anteriormente mencionados, y solicitar entrar a las practicas, las cuales serán gratuitas.