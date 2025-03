Juárez: Denuncian discriminación de Denny’s a mujer víctima de violencia

Ciudad Juárez.- Una usuaria de la red social de TikTok denunció que fue discriminada en Denny’s de Galerías Tec donde trabajaba como cajera, ya que la obligaron a firmar su renuncia, porque sus compañeros se enteraron que fue víctima de violencia por su expareja sentimental del cual se defendió.

La exempleada de este establecimiento mencionó que personal del área de Recursos Humanos le llamó para pedirle que firmara su renuncia, ya que sus compañeros se habían enterado que había tenido un proceso legal por haberse defendido de la agresión de su expareja sentimental, el cual perdió la vida y aseguraban le tenían miedo.

“Como es posible que me estén diciendo, que yo que pasé por eso, que fui víctima de abuso de ese tipo de cosas y que sobreviví, van a tener miedo de mí, no se trata del tiempo, se trata de si la gente no se sabe poner en mis zapatos, todavía ni habíamos terminado de hablar y ya habían traído los papeles de la renuncia”, explicó la mujer.