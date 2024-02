Juárez: Denuncia agente vial abuso de militares; investigan el caso

Ciudad Juárez.- La madrugada del sábado un agente de la Coordinación de Seguridad Vial llamó al 911 para solicitar el apoyo de sus compañeros, ya que denunció había golpeado y robado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que irrumpieron en su vivienda.

El afectado, el cual vive en la colonia Morelos II, pidió apoyo al 911 y arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes lo encontraron severamente golpeado y lo llevaron a recibir atención médica.

El agente se encontraba en su domicilio junto con su familia, que presenció los hechos, y señaló que además de que esculcaron su cartera y le robaron alrededor de 3 mil 200, pero al catear su domicilio sustrajeron otros 10 mil en efectivo que había ahorrado.

Sobre este caso, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que se investigando, ya que logró comunicarse con el comandante de la Guarnición Militar, quien manifestó que se trataba de una orden de cateo ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR) sin proporcionar mayores datos para no afectar el caso.

No obstante, el alcalde insistió en que la gente pudo demostrar que no cometió ningún tipo de irregularidad y que no hay ningún tipo de procedimiento en su contra.

Señaló que el suceso no afectará en lo mínimo la coordinación entre las corporaciones federales y la Policía Municipal para el combate a la delincuencia.