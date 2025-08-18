Ciudad Juárez.- Con la participación de Nashieli Ramírez Hernández, como experta e invitada especial en la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA) para presentar el nuevo programa del DIF Juárez: “Creciendo Libres”, se abordó la importancia de desnormalizar la violencia, que a lo largo de los años se ha pretendido justificar como ‘método de crianza’.

La presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Juárez, Rubí Enríquez Parada, habló del nuevo programa que se puso en marcha el lunes con su primera fase y que se busca consolidar su permanencia en temas de sensibilización, prevención y denuncia.

“Se trata de vidas, tenemos que hacer un frente común en beneficio de estas personas que son las niñas, niños y adolescentes. Se dan las pláticas para desnormalizar la violencia, los empujones, los gritos. Que todos seamos testigos y voz de esas niñas y niños que, si vemos algo en la calle que lo denunciemos”, exhortó la presidenta del DIF Juárez.

La meta de “Creciendo Libres, ¡Cuídame hoy, para transformar el mañana!” es que se asuma un compromiso para garantizar que todos los NNA crezcan en entornos seguros donde sean escuchados y cuidados. “Cuando nos unimos el cambio es posible, cada acción cuenta y cada aporte suma”, declaró.

En una ciudad con más de un millón y medio de habitantes, la población menor de edad representa un tercio de los habitantes de esta frontera; donde las llamadas al 911 han incrementado para reportar casos de violencia familiar, donde NNA no se encuentran a salvo.

“Una realidad que no podemos ignorar, una convicción que no podemos postergar, la violencia contra las niñas, niños y adolescentes existe. En el año 2024, 614 niñas y niños fueron víctimas de violencia familiar, 521 adolescencias también la padecieron. Y entre 2023 y 2024 se registraron 2 mil 286 delitos contra la seguridad y el sano desarrollo”, declaró Enríquez Parada, presidenta del DIF Juárez.

“No hablamos solo de estadísticas, hablamos de vidas que debían estar llenas de afecto y de aprendizaje y que en cambio han sido marcadas por el miedo y la agresión. La violencia suele ser silenciosa y ocurre en los hogares, en entornos cercanos, incluso en lugares que deberían de ser seguros. Por eso hoy rompemos el silencio y sumamos esfuerzos”, puntualizó.

A través del eje transversal del Gobierno Municipal para el cuidado y atención de NNA se ha involucrado a todas las dependencias, a través de la capacitación para que su personal cuente con perspectiva de infancias; en los últimos cuatro años la administración encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar ha buscado ampliar las becas para garantizar la permanencia escolar, ha certificado y capacitado a personas cuidadoras, para prevenir la violencia y garantizar sus derechos.

La doctora Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México habló de la importancia de desnaturalizar la violencia que, pese a estar establecido en los acuerdos internacionales de DH de los que México es parte desde 2006, las medidas, cuidados y sanciones se legislaron en el país en los años recientes, como la prohibición del castigo corporal en la Ley General de NNA en 2021.

“Muchas formas de violencia contra la infancia se siguen manifestando y tienen actualidad normativa, y sobre todo social, por lo que es importante terminar con la aparente justificación de que la violencia contra las niñas y niños sea aceptada como tradición o disfrazada como disciplina”, acusó la experta y exhortó a los líderes sociales, comunitarios e incluso religiosos a tomar participación para inhibir estas prácticas.

Dijo que es incuestionable el reconocimiento del impacto de las violencias, que perduran con distintos efectos en el resto de su vida, por lo que reconocer que los niños, niñas y adolescentes son importantes permitirá dimensionar las implicaciones que tiene la forma en que están siendo criados.