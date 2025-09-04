Ciudad Juárez.- Con ceremonia de graduación encabezada por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz, crece la fuerza policiaca con 285 nuevos elementos.

La ceremonia fue realizada la tarde de este jueves en el Centro de Convenciones Anitas ante figuras políticas, mandos policiacos y familiares de los nuevos agentes.

De los recién egresados de la Academia de Policía que cumplieron con su formación en áreas desde lo táctico, jurídico hasta en derechos humanos, fueron 136 mujeres y 149 hombres.

"Ustedes han mostrado tener lo necesario para asumir una de las más altas responsabilidades: servir y proteger a la comunidad. Portar un uniforme policial no solo es un honor, es un llamado constante a actuar con integridad, respeto y entrega; confío que servirán con dedicación y determinación tal como lo demostraron en cada paso de su formación. Felicidades por este gran logro; hoy no solo reciben un uniforme, sino el honor de ser la esperanza en medio del miedo, justicia en medio del caos y luz en medio de la oscuridad", fueron las palabras de César Omar Muñoz a los nuevos agentes.

El alcalde reconoció el sacrificio, constancia y determinación de los cadetes, ahora agentes y sobre todo el aprendizaje de los derechos humanos y la perspectiva de género.

"Cada lección no solo les dio solo herramientas técnicas, también forjó en ustedes valores fundamentales como la lealtad el respeto y la disciplina", dijo Pérez Cuéllar.

A la graduación también acudieron el fiscal Zona Norte, Carlos Manuel Salas, en representación de la gobernadora; el coordinador General de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes; la regidora Mireya Torres; la síndica municipal Ana Karen Estrada; y la directora de la Academia de Policía, Rocío Violeta García.