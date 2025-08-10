Ciudad Juárez.– El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (Imdej), en conjunto con la coordinación de la liga municipal y la Asociación Estatal de Atletismo de Chihuahua A.C., invitó a jóvenes de escuelas públicas, colegios, clubes y atletas en general a participar en la tradicional Milla Sport Fest.

El profesor David Serna, coordinador del Circuito Atlético Pedestre, mencionó que esta actividad cuenta con once categorías, desde niños de 4 años hasta la categoría máster para mayores de 50, tanto en la rama femenil como varonil.

Desde temprano, el Estadio 20 de Noviembre recibió a los participantes, quienes realizaron calentamientos previos a su competencia. Los primeros lugares recibirán playera y medalla conmemorativa.

Las distancias a recorrer fueron de 100, 200, 400, 600, 800 metros planos y la milla. En la categoría Sub 16, con edades de 14 a 50 años, los competidores buscarán posicionarse en los primeros lugares.

Esta actividad forma parte del Sport Fest 2025, que destaca por la participación confirmada de al menos 30 disciplinas deportivas, del 2 al 31 de agosto, con un estimado mínimo de mil atletas.

El registro para participar se realizó previo al evento en el Estadio 20 de Noviembre desde las 7:00 a.m., con un costo de recuperación de 100 pesos por atleta, pagados en efectivo.