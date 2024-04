Juárez: Clima echa a perder vacaciones de Semana Santa para hoteleros

Ciudad Juárez.- Pierden hoteleros en Semana Santa a pesar de que este segmento económico buscó lanzar promociones con descuentos de hasta un 30 por ciento. El clima no les favoreció en la temporada vacacional.

“Pusimos nuestras tarifas muy accesibles para estas vacaciones de Semana Santa, lamentablemente el clima no nos ayudó, el clima fue uno de los factores que no fue bueno, entonces los huéspedes locales, clientes locales es lo que buscamos jalar y en esta ocasión prefirieron quedarse en sus casas que salir, porque el clima no estaba para usar albercas que es lo que ofrecemos como un plus para estas vacaciones”, explicó el Rogelio González Alcocer.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Hoteles, la temporada no fue más allá de una ocupación de entre el 35 y 40 por ciento, lo que, comparado con el año anterior, les permite reconocer que este es uno de los “peores años en Semana Santa”, pues para estas fechas han alcanzado hasta un 70 por ciento de ocupación hotelera.

“Pero vamos a seguir teniendo ofertas para la gente local que quiera usar las instalaciones de los hoteles en Juárez”, dijo.

Considerando que los visitantes en Juárez son predominantemente de negocios, con el regreso a las actividades económicas de la ciudad, la recuperación ya inició.

“Ya la gente empezó a trabajar, si bien es cierto que lo que Juárez es una ciudad de turismo de trabajo, ya no es de vacaciones como lo fue en algunos años, y ya tenemos bastantes reservaciones de la gente que viene a las empresas a trabajar, la misma gente del mismo gobierno que viene a Juárez, ya empieza la recuperación”, detalló el empresario.

Con respecto a los eventos programados para esta frontera, comentó que por lo menos en tres de ellos se recibirán una cantidad importante de visitas, uno de los encuentros es deportivo, otro es del Seminario Conciliar de Juárez y uno más es el Congreso de Mujeres Empresarias de Canaco, programado para la siguiente semana.