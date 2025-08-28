Ciudad Juárez.- En la presente temporada de verano se ha realizado la detección de decenas de jardines de eventos con alberca en Ciudad Juárez, los cuales no contaban con permisos de operación, por lo que fueron clausurados por las autoridades.

La subsecretaría de Gobernación en la Zona Norte informó que se ha procedido conforme a lo establecido en la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua, en el operativo desplegado durante los meses de mayo a agosto se han detectado 70 establecimientos en la ilegalidad.

El punto más alto de incidencia se ha detectado durante el presente mes, y aún falta el reporte de la última semana de inspecciones:

- Mayo 11 casos.

- Junio 14 casos.

- Julio 18 casos.

- Agosto 24 casos.

En el informe realizado por la dependencia respecto a la semana del 18 al 24 de agosto, reportó el caso del “Jardín de Eventos Alexa”, en donde ocurrió un hecho en el que un menor de dos años de edad falleció en el día de su fiesta de cumpleaños. El establecimiento fue clausurado luego de que se detectó que operaba sin permisos.

Bajo la misma circunstancia fueron identificados otros tres jardines de eventos y terrazas en diferentes sectores de la ciudad, por lo que la subsecretaría de Gobernación procedió a la clausura de los sitios denominados: “Terraza Rialda”, “Jardín las Chatas” y “Jardín Fendi”.

Los establecimientos que son detectados con falta de permisos de alcoholes son acreedores a sanciones con multas de hasta 600 unidades de medida y actualización (UMAS) que con el valor actual representa 67 mil 884 pesos.

“Se verifica que se cumpla con la clausura y se hacen visitas esporádicamente, hasta tener la certeza de que se haya cubierto la multa”, informó la subsecretaría de Gobernación.

Los propietarios de este tipo de establecimientos deben contar con permisos recurrentes (pago por evento) ante la dependencia para permanecer en la legalidad.

Tanto los salones de fiestas como terrazas que deseen tramitar su licencia deben tomar en cuenta los requisitos que establece la Ley de Alcoholes en su artículo 12:

-Copia de identificación oficial.

-Licencia de funcionamiento.

-Uso de suelo.

-Copia del contrato.