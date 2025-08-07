Juárez: Capturan al último reo que se fugó del Cereso en 2023

Ciudad Juárez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) notificaron en el Centro Penitenciario Goros II, del poblado Ahome en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, una orden de aprehensión en contra de Kevin Leobardo M. R., quien el 1 de enero de 2023, escapó del Cereso #3 de Ciudad Juárez.

La causa penal 2146/2020 y la carpeta de ejecución 996/2021, establecen que Kevin Leobardo M. R., es probable responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en Ciudad Juárez.

El mandato judicial, otorgado por el juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, fue cumplimentado el miércoles por los agentes investigadores de la Unidad de Órdenes de aprehensión.

El imputado de 27 años, es la última Persona Privada de la Libertad (PPL), capturada, del total de 27 hombres que se sustrajeron de la justicia al escapar del Cereso #3 en Ciudad Juárez, en hechos registrados el 1 de enero de 2023.