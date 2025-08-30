Juárez: Caen dos personas con orden de aprehensión

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal capturó a dos personas que eran requeridas por autoridades judiciales al contar con una orden de aprehensión vigente en su contra.

Arturo Emilio V. S. de 28 años, fue detenido en el cruce de las calles Senderos de Aravaca y Desierto Victoria, en la colonia Real del Desierto, tras cometer una falta administrativa por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, librada el 18 de agosto del 2025.

Carlos M. R. de 30 años, fue arrestado en el cruce de las calles Santa Artemisa y San Diego, en el fraccionamiento Misiones del Real, al cometer actos de molestia, por lo que al verificar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, girada el 21 de agosto del 2025.

"Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente, misma que se encargará de darle seguimiento a los mandamientos judiciales", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).