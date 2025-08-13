Juárez busca inversión extranjera con nuevo convenio de colaboración

Ciudad Juárez.- Este miércoles, el Gobierno Municipal y Electrical Wire Expo llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración mediante el cual se buscará generar atracción de inversión de empresas extranjeras.

Tania Maldonado, directora de Desarrollo Económico, dijo que el objetivo es establecer una colaboración en la que el Municipio participe en cada una de las exposiciones que realiza Electrical Wire para atraer inversión y captar más proveedores que puedan darse a conocer de manera local.

Durante la firma del convenio, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, en representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, ratificó el compromiso de que Juárez se convierta en un facilitador para quienes quieran colaborar en proyectos que beneficien a la comunidad.

“Lo que significa este convenio es muy importante para el desarrollo de la ciudad, la facilitación y la colaboración”, dijo el secretario.

Por su parte, Jesús Duarte, representante de Electrical Wire, destacó la colaboración y coordinación con las autoridades gubernamentales, ya que, al firmar este convenio, el Municipio facilitará beneficios a los interesados en invertir, tales como acceso a terrenos, mano de obra, entre otros aspectos.

Dijo que la primera acción de este convenio se realizará en septiembre, cuando el Municipio colaborará con el transporte, ya que la exposición se llevará a cabo en la vecina ciudad de El Paso, Texas, además de que se proporcionará estacionamiento gratuito a los asistentes que viajen desde Juárez.