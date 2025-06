Ciudad Juárez.- Ante una queja ciudadana en la que se dio a conocer que un guardia cobró el pasaje a usuarios del transporte Juárez Bus cuando la estación no contaba con energía eléctrica, la Operadora de Transporte (OTV) informó que se canalizó el reporte para evitar que la situación se replique.

Los hechos ocurridos el lunes 2 de junio en la estación Centeno fueron reportados por un usuario del Juárez Bus, que vivió la situación y atestiguó que se repetía con otros pasajeros.

El transporte semimasivo que cuenta con 21 estaciones por la avenida Tecnológico otras 11 por la avenida Paseo Triunfo de la República, continuando por la 16 de Septiembre, brinda un importante servicio de conectividad en una de las vías principales de la ciudad, por lo que es importante que la población que recurre a él tenga posibilidad de reportar irregularidades y estas sean atendidas.

Un ciudadano de nombre Carlos reportó la situación a Netnoticias, para advertir la práctica y evitar que otros usuarios pudieran ser orientados de forma errónea al buscar acceder a las estaciones y por cualquier circunstancia (falla de los cajeros, escáners de acceso, falta de cambio o tarjeta del Juárez Bus) los guardias les “ayuden” tomando el efectivo del pasaje para que puedan acceder a los paradores.

“En caso de no haber servicio, el guardia no debe cobrarles el pasaje (…) no es aceptable que el guardia cobre”, fue la respuesta que recibió el ciudadano”, respondió el sistema de atención de la Operadora de Transporte al ciudadano que se sintió afectado.

La OTV informó que la situación se cotejó con las empresas de seguridad privada que brindan servicio en las diferentes estaciones, se identificó al personal que se encontraba en turno y se tomó la decisión de retirar al guardia de la estación, sea canalizado a otros espacios en donde brinde servicio la empresa, para evitar que tenga contacto con la población usuaria del transporte y no se replique la práctica de cobros indebidos.