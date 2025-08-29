Juárez Bus anuncia desvíos por el Festival Juangabrielísimo este fin

Ciudad Juárez.- Durante el último fin de semana del Festival Juárez Juangabrielísimo, el servicio de transporte JuárezBus dio a conocer los horarios y desvíos que se aplicarán a partir de hoy viernes 29 de agosto desde las 4:00 de la tarde, para las líneas que circulan por la avenida 16 de Septiembre: Parador, Manuel Gómez Morín y Exprés.

De acuerdo con el aviso emitido, este viernes los cambios de ruta se mantendrán desde las 4:00 de la tarde hasta la conclusión de los eventos, por lo que permanecerán cerradas las vialidades 5 de Mayo y Casa Juan Gabriel.

Ruta poniente a oriente (centro–aeropuerto): el desvío iniciará en la calle 5 de Mayo hacia Ignacio de la Peña y se reincorporará en la calle Honduras.

Ruta sur a norte (aeropuerto–centro): el desvío comenzará en la calle Honduras hacia Carlos Villarreal y, posteriormente, por la avenida 5 de Mayo para reincorporarse a la 16 de Septiembre.

Ruta Exprés: circulará por la avenida Vicente Guerrero hasta integrarse de nuevo en la 16 de Septiembre sobre la avenida Américas.

Para el sábado 30 y domingo 31 de agosto, el recorrido será similar, con la diferencia de que el desvío se aplicará a partir de las 2:00 de la tarde.

Actividades del Festival

Viernes 29 de agosto

5:00 p.m. → Cabalgata desde el Museo Juan Gabriel.

6:30 p.m. → Charreada en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos.

9:00 p.m. → Festival México desde la Frontera – Duetos con Juan Gabriel, en el Lienzo Charro.

Sábado 30 de agosto

Actividades desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Domingo 31 de agosto