Juárez: Así te puedes proteger de los ventarrones 

Ciudad Juárez.– Luego de que los vientos provocaron varios daños y percances en las últimas horas, la Coordinación de Protección Civil Estatal emitió una serie de recomendaciones para cuidarse de las ráfagas.

Los aires ya desprendieron árboles, derribaron bardas y anuncios espectaculares. Todos estos han caído sobre automóviles, lo que ha generado más daños.

“Si no tienen necesidad de salir es mejor no exponerse al clima. Si tienen que circular es recomendable no pasar por el lado donde estén anuncios espectaculares o árboles”, explicó Gabriel Estrada, coordinador de Protección Civil Estatal en la Zona Norte.