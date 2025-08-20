Juárez: Arrestan a dos por secuestro y rescatan a 13 personas

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Keneth L. C. de 20 años y un adolescente de 17 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad y lo que resulte.

Policías atendieron el reporte de una mujer privada de su libertad en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Juan Mata Ortiz y Azucenas, en la colonia Bellavista.

Al acercarse al lugar del reporte se percataron de dos sujetos que salían del domicilio citado, siendo en ese momento que escucharon gritos de auxilio de una mujer provenientes del interior de la vivienda.

Razón por la cual ambos sujetos fueron abordados, por lo que ante la posibilidad de que la vida de una persona estuviera en riesgo, ingresaron al domicilio para salvaguardar su integridad.

Posteriormente procedieron a entrar y resguardar a una mujer, quien señaló a ambos sujetos como los responsables de tenerla retenida en contra de su voluntad durante varios días, además de encontrar en el domicilio a 12 personas mas provenientes de diferentes lugares, entre los rescatados se encuentra un menor de apenas 8 años de edad procedente de Ecuador.

"Previa lectura de derechos, Keneth L. C. de 20 años y al adolescente de 17 años, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado, mientras que las personas aseguradas fueron llevadas a trabajo social para brindarles apoyo y posteriormente trasladadas con la autoridad investigadora para que hagan sus declaraciones de los hechos", se lee en el comunicado