Ciudad Juárez.- Este martes inició con un ambiente fresco en la ciudad, registrándose una temperatura de 23 grados al amanecer.

El sol salió poco después de las 6:00 de la mañana, iluminando un cielo mayormente despejado, aunque con algunas nubes concentradas hacia el oriente.

La temperatura máxima alcanzará los 33 grados, mientras que la mínima será de 23. Se prevén ráfagas de viento de hasta 17 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el clima se mantiene agradable, con temperaturas que aumentarán gradualmente hacia la tarde.