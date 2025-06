Juárez alerta por impacto económico ante posible cierre del puente Libre

Ciudad Juárez.- La representación del Gobierno Municipal en la reunión plenaria presencial del Grupo Binacional de Puentes y Cruces Fronterizos México–Estados Unidos, que se llevará a cabo al inicio de esta semana en la Ciudad de México, buscará exponer los riesgos del cierre del puente Córdova-Américas (Libre) al tráfico de mercancías para exportación e importación.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar mencionó que su administración aprovecha cada oportunidad para plantear los riesgos que enfrenta la economía local ante el eventual cierre de este cruce fronterizo al paso de tractocamiones.

“Va a afectar mucho la competitividad de la frontera. No es un tema que ofrezcamos nosotros, porque no se está cerrando por alguna razón que tenga que ver con el lado mexicano; se trata de una decisión de ellos, de Estados Unidos. Pero como somos socios, vecinos, por eso planteamos que es un tema que no le conviene a la frontera”, expresó el edil.