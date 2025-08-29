Juárez: 36 grados de calor hoy

Ciudad Juárez.– Para este viernes se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 36 grados centígrados, acompañadas de vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 km/h. La probabilidad de lluvia se estima entre 20 y 40 por ciento.

El sábado, el cielo se mantendrá mayormente soleado, con una temperatura máxima de 35 grados y mínima de 22. Las condiciones de viento serán similares, aunque la probabilidad de precipitaciones aumentará a un rango de 30 a 45 por ciento.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones tanto por el calor como por la posibilidad de lluvias durante el fin de semana.