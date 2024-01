Familias juarenses visitan a Benito; temen que sea la despedida

Ciudad Juárez.- Decenas de familias juarenses se han dado cita este día para visitar a Benito, la jirafa del Parque Central, varios de ellos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que sea la última vez que lo vean.

Leslie, una joven que visitó el parque este día dijo que es la segunda ocasión que tiene la oportunidad de visitar el parque, y lo hizo de forma apresurada, pues temía no alcanzar a ver de nuevo a la jirafa.

“Son las primeras veces que habíamos venido a ver a la jirafa, es muy bonito, ahorita pude darla una zanahoria, compramos varias y estoy muy feliz”, compartió la chica.

Raúl y Erika, una pareja que acudió con sus tres hijas caminaron por un rato al rededor del habitad de Benito, con intención de tomarle una fotografía.

“Está bien que se busque su bienestar, pero que adecuen aquí, que no se lo lleven, porque en Puebla también hace frío. Desde que estaba Modesto veníamos cada pascua a visitarlo, así que es muy bonito tener a estos animales aquí”, mencionó Raúl.

“Si es mejor para su habitad está bien”, dijo otra madre de familia que se esforzaba por hacer que sus hijos alcanzarán a darle una zanahoria al gigantesco ejemplar.

Los pequeños Dereck y Estefanía, un par de hermanos, acudieron con sus padres y su abuela, llevando zanahorias en mano para captar la atención de la jirafa y ofrecerle un bocadillo.

“Sí lo visitaban seguido los niños, y sí andan tristes ahorita, veían a darle siempre comida”, mencionó la señora Karen Ontiveros, madre de los menores.

Entre los más jóvenes destacan los comentarios que priorizan el bienestar de la mascota del parque, sin embargo, reconocen que es bueno tener la posibilidad de visitarlo.

“Está bien porque no es lugar, desde que se fue Modesto no debieron traer a otro; pero ya está aquí y ahora pues se podría ir. Es lindo, pero también es triste porque no es su lugar, está reducido el espacio, siento que ha de sufrir y con las temperaturas está peor”, mencionó Azul, una de los visitantes.

Caminando entre los pasillos que conducen tanto el hábitat de Benito como a los corrales donde se encuentran los burros y las chivas, la familia Torres visitó a los animales con temor de que pueda ser la última vez que los vean ahí.

“No quisiéramos (que se lo lleven), este no es su hábitat, está muy fuerte el clima aquí para ese tipo de animales, pero no hay otros lugares donde verlos. Estaría bien que acondicionaran y se pudiera quedar”, comentó Miguel, padre de familia.

El entusiasmo de los más pequeños de las familias, para saludar, acariciar o alimentar a los animales, mueve a los adultos para acercarse a los espacios donde están los patos, los gansos, las chivas, los burros y el mismo Benito.

Aún sin fecha determinada por las autoridades de Profepa para su traslado al parque African Safari en el estado de Puebla, los juarenses no quieren perder la oportunidad de volver a ver a la jirafa antes de que se vaya de esta frontera.