Juarenses saben que necesitan póliza de seguros, pero no quieren pagar

Ciudad Juárez. - En Ciudad Juárez el seguro más vendido es para automóviles, y aun así solo el 30 por ciento del parque vehicular tiene una póliza, esto de acuerdo a información que dio a conocer Juan Carlos Arana Marín, director de distrito noroeste de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), quien se refirió a los datos que reflejan la falta de cultura de la adquisición de un seguro.

"Solo el 7 por ciento de la población tiene un seguro de gastos médicos mayores; seguro de vida solo alrededor del 10 por ciento y eso que estamos considerando los seguros que dan en las maquiladoras, los seguros que dan en las empresas no estamos hablando nada mas de los individuales; el seguro de hogar, solo el 4 por ciento de las casas están aseguradas, cuando el seguro de una casa es más barato que el de un automóvil incluso”, puntualizó el directivo de seguros.

Blanca Chávez, quien este miércoles tomó protesta como presidenta de Amasfac en Juárez, agregó que este gremio busca la concientización de la sociedad sobre la necesidad de los seguros e informar acerca de los falsos mitos de que un seguro cuesta caro.

“(Por ejemplo) una persona de 30 años de edad que ya tiene un hijo y que sabe que puede pasar algo y que puede dejar ese niño desprotegido, un seguro para esa persona le puede costar 5 mil o 6 mil pesos el año y lo puede pagar de manera mensual si así lo desea, hay para todo tipo de mercado y presupuesto”, expresó la nueva presidenta del Amasfac.

La nueva líder también habló de los seguros vehiculares de Responsabilidad Civil (RC) y su cobertura binacional, dijo que estos seguros por tan solo 4 mil 500 pesos el año, te evitan cualquier problema si cruzas a El Paso, Texas o si manejas aquí y tienes algún percance.

“Saben que lo necesitan, saben que es importante, pero no lo quieren pagar, pero ya cuando chocaron y tienen un percance me hablan y me dicen, me acaban de chocar, me vendes un seguro, saben que lo necesitan, pero no lo hacen", dijo Chávez.

El director de distrito noroeste de Amasfac mencionó también que a través de la Amasfac están buscando llegar a segmentos de la maquiladora como Index para dar platicas donde se hable a los trabajadores de la importancia de los seguros y cómo poder adquirirlos.