Ciudad Juárez.- Por segunda ocasión, juarenses se dieron cita en el camellón central de la avenida Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles para realizar una intervención de reforestación en protesta por el retiro de aproximadamente ocho árboles adultos, lo que calificaron de ecocidio.

La señora María Guadalupe acudió desde el sector de Tierra Nueva y dijo Net Noticias que ella tiene especial interés por los árboles, especialmente los nativos, que pueden ayudar a que Juárez tenga más áreas verdes.

“Yo he reforestado un parque de mi colonia, he puesto muchos árboles, me han sobrevivido como unos 50, pero mezquites, huizaches y palo verdes, moros no porque esos necesitan mucha agua”, compartió su testimonio de participación ciudadana para cuidar los espacios públicos.