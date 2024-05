Juarenses no tienen interés en el tercer debate presidencial

Ciudad Juárez.- A minutos de que inicie el tercer y último debate presidencial, algunos juarenses no muestran interés en observar lo que los candidatos tienen para presentar en este encuentro.

Marco declaró a Netnoticias que no le interesa el debate, ya que, desde que empezaron, no ha habido un solo debate bueno.

El entrevistado comentó que vio el primer debate y los tres aspirantes no presentaron nada relevante para el público. "Solo fueron tres monos peleándose, no me gustó", dijo.

Alejandro Gaytán mencionó que estaba interesado en ver el debate; sin embargo, creía que se trataba del encuentro entre los candidatos a la alcaldía. Cuando supo que se trataba del debate de las y el candidato a la presidencia de la República, dijo que sí lo vería para conocer sus propuestas.

Isabel Ojeda afirmó que no tenía ningún interés en observar el debate porque está decepcionada de los políticos.

"No me interesa nada de eso porque nada más llega la hora de que uno vote y le prometen a uno muchas ayudas y nadie cumple. Que nos van a ayudar, que los 65 y más, que nos van a poner pavimento, que nos van a ayudar con todo y, a la mera hora, no nos ayudan en nada", reprochó la ciudadana.

Por su parte, don Mateo dijo que sí estaba interesado en el debate, desconocía todo el detalle del evento, desde el horario hasta los participantes.