Ciudad Juárez.- La Coordinación de Seguridad Vial informó que en Ciudad Juárez las multas por estacionarse incorrectamente, incluyendo hacerlo sobre banquetas, van de 2 a 4 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). De acuerdo con la vocera de la dependencia, el monto de estas sanciones puede alcanzar hasta 4 UMAs, equivalentes aproximadamente a 452.56 pesos.

Además, la Coordinación detalló que las infracciones más comunes que generan multas incluyen:

Estacionarse en lugares prohibidos, como rampas para personas con discapacidad, paradas de autobús o zonas de carga y descarga.

Estacionarse en doble fila, obstaculizando el flujo vehicular.

Invadir banquetas o espacios peatonales, afectando el libre tránsito de los peatones.

Estacionarse en lugares reservados sin autorización, como los destinados a personas con discapacidad.

Estacionarse en intersecciones o a menos de cinco metros de una esquina.

Las autoridades señalaron que, además de la multa económica, el vehículo puede ser retirado mediante grúa si obstaculiza la vialidad o representa un riesgo, lo que implica costos adicionales por arrastre y resguardo en corralón.

También se advirtió que la reincidencia en este tipo de infracciones puede generar sanciones más severas, incluyendo multas mayores y posibles afectaciones en la licencia de conducir.

La Coordinación de Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a respetar la señalización vial, utilizar únicamente los espacios designados para estacionamiento y evitar estacionarse en doble fila o sobre banquetas para mantener la movilidad y seguridad en la ciudad.