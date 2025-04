Ciudad Juárez.- Emocionada por cumplir un sueño en su formación profesional, la juarense y cantante de ópera Karla Valeria Morales Hernández de 23 años de edad compartió que ganó una beca para ser parte del programa 2025 de la compañía operística Cantando por el Mundo y CC Performing Arts, en el estado de Oaxaca.

Se trata de una plataforma de formación operística, que es reconocida por su formación completa al contar con un alto nivel académico, reuniendo artistas de talla internacional, lo que representa una experiencia profundamente enriquecedora para cualquier cantante en formación.

“Es un curso intensivo en el que estaremos inmersos en un ambiente de aprendizaje continuo, participando en clases maestras, ensayos, conciertos y puestas en escena. Es una iniciativa admirable de la compañía operística Cantando por el Mundo y CC Performing Arts, que ofrece una oportunidad invaluable para perfeccionar nuestras habilidades musicales e interpretativas”, compartió Karla Valeria.

Destacó que en esta oportunidad podrá participar en la puesta en escena de “Suor Angelica de Puccini”, una de las óperas más emblemáticas del repertorio lírico. Extendió su agradecimiento a quienes han sido parte de su formación, como la maestra de canto Pamela Rodríguez y al pianista Jorge A. Cuamba, quien es su director de tesis.

“Me siento profundamente honrada y agradecida por haber sido seleccionada para formar parte de un programa de tan alto nivel. Es motivo de gran orgullo poder compartir esta experiencia con colegas y maestros a quienes admiro profundamente. Me encuentro en una etapa muy gratificante de mi desarrollo vocal, y estoy feliz de poder compartir lo que he aprendido y seguir creciendo. Este logro reafirma mi compromiso con el arte lírico y me motiva a seguir trabajando con pasión y disciplina”, dijo.

Entre las figuras que participarán en el “Huatulco Ópera Program International 2025” se encuentran destacados maestros del ámbito operístico nacional e internacional, como el barítono Carlos Conde González; la mezzosoprano Rocío Tamez; la pianista Priscila Torres Condado; así como figuras de renombre como el tenor José Estrada y Esther Gurrión del Valle, que son parte del elenco.

“Cada encuentro con otros artistas representa una oportunidad de crecimiento. Me interesa especialmente perfeccionar mi técnica vocal, desarrollar aún más mi presencia escénica y enriquecer mi capacidad interpretativa. Quiero aprender a comunicar con mayor profundidad el mensaje emocional de cada obra que interpreto, y fortalecer mi confianza sobre el escenario para ofrecer un trabajo más completo y honesto”, detalló la joven voz juarense.

Karla Valeria está por concluir el programa de licenciatura en Música en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y buscará un lugar para realizar la maestría en Etnomusicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La cantante explicó que tiene un profundo interés por la investigación de los músicos y compositores mexicanos, tanto del pasado como del presente y consideró fundamental visibilizar el valioso legado, difundiendo el repertorio de autores nacionales como Cenobio Paniagua, para mostrar que así como Austria tuvo a Mozart, México también ha tenido grandes genios que merecen ser reconocidos.

“Quiero seguir desarrollándome como cantante lírica, interpretar obras del repertorio operístico internacional, y al mismo tiempo especializarme en la interpretación de la canción de arte mexicana. Siempre digo que quiero cantar tan bonito como mi maestra Pamela, quien para mí es el vivo ejemplo de una artista mexicana a quien admiro”, declaró.

Actualmente, es parte del “Coro Diocesano Laudamus”, y la comunidad puede seguir la agenda de sus presentaciones en sus redes sociales como @valeriamoraleshdz en Instagram, Tik Tok @karlavaleriamor; y sus perfiles en Facebook y Youtobe como Valeria Morales, en donde comparte su recorrido musical. El público podrá estar al pendiente de su participación en este programa internacional que se llevará a cabo del 1 al 9 de mayo en Huatulco, Oaxaca.