Jóvenes que salen de fiesta, nuevo blanco de secuestros en Juárez

Ciudad Juárez. – Durante el mes de julio ocurrieron en Ciudad Juárez cinco nuevos casos de secuestros; cuatro contra personas locales y uno en contra de un ciudadano en situación de movilidad, de acuerdo a la Mesa de Seguridad y Justicia en estos nuevos casos han detectado nuevas modalidades y tipos de víctimas.

De acuerdo con Guillermo Asiain, coordinador de Indicadores de la Mesa de Seguridad, en estos nuevos casos han notado que las víctimas son menores de 30 años que fueron retenidos durante la salida a una fiesta, el secuestro es más hacia una persona que hacia un negocio.

“Creo que los rescates son también montos muy diferentes a los rescates de empresarios o que tiene una empresa más formada, creo que tiene que ver más con la persona que podía retener a migrantes o secuestrar a migrantes y ahora encuentra una oportunidad de obtener dinero a través de estas personas”, estimó Asiain.

A partir de estos cambios la recomendación para la ciudadanía es, que hay que tener cuidado en dónde se está y con quién se reúne.

De acuerdo a datos que se dieron a conocer durante el informe del mes de julio en este periodo, una de las víctimas fue rescatada por la Secretaría de Seguridad Pública, otra de las personas aún no ha sido localizada y hay una persona liberada, sin embargo, se les informó que dos más fueron privadas de la vida.

Cobro de piso vuelve a las cifras de hace 13 años

En el cobro de piso o extorsión agravada, hay siete denuncias, es el número más alto desde hace varios años, desde julio del 2013 cuando se presentaron ocho registros y aunque al igual que el secuestro, hay cambios en la forma de operar, el tema es que sigue presente, advirtió el coordinador de Indicadores.

“Yo creo que lo que está sucediendo es la transformación que hemos venido comentando, creo que las personas que se dedican a ciertos delitos, (migrantes) pues ahora tienen que estar buscando en otros delitos. Y veo que la autoridad tiene que ser sumamente hábil y capaz para dar resultados en torno a estas personas que están cometiendo los delitos”, mencionó Asiain.

Para el experto, ante este panorama, no solo las personas deben estar atentas a su alrededor, también debe haber cambios en la forma de operar de la autoridad frente a estos delitos en específico.

“Entonces, la autoridad tiene que priorizar y darles una fuerza muy importante a esos dos delitos, o sea, tiene que fortalecer la Unidad Antisecuestro, Antiextorsión”, propuso el portavoz de la Mesa de Seguridad, quien dijo que, aunque desconocen las estrategias, lo que a la sociedad le interesa son los resultados.

El integrante de la Mesa destacó que aunque hay delitos que han disminuido o al menos no han incrementado, la sociedad debe saber que la violencia es un tema vivo y que va migrando otros delitos y la autoridad tendrá que apretar en esos delitos y destacó en la siguiente advertencia.

“Yo no creo que hoy veamos en una ciudad en la que no podemos tener el comercio, donde no podemos salir… Sí, creo que es una ciudad donde tienes que cuidar mucho en dónde estás, con qué personas estás. Pero no de ahorita, desde hace bastante tiempo la ciudad nos exigía los periodos de crisis, era más como cuida tus amistades, cuidas con quién estás, cuidas en qué lugares te encuentras. Creo que es ese nivel que nos requiere hoy en día”, alertó el portavoz de la Mesa de Seguridad.

Insistió en que la autoridad en lo que debe enfocarse es en fortalecer las Unidades contra el secuestro y la extorsión, que son los delitos que han presentado nuevos casos.