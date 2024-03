Jóvenes, los que menos votan en Chihuahua; estas son sus razones

Ciudad Juárez.- Más de 15 mil jóvenes que cumplieron o cumplirán 18 años antes de la elección el próximo 2 de junio tramitaron su credencial de elector durante la Campaña Anual Intensa del INE, sin embargo esto no necesariamente indica que vayan a votar.

Respuestas como las siguientes son más comunes de lo que se piensa entre los jóvenes que recién obtuvieron su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Saqué la credencial porque es indispensable para cualquier trámite, me sirve como identificación a la hora de trabajar”, reconoció Keira Yaret, quien cumplió 18 años el 3 de enero y realizó previamente el trámite ante el Registro Federal de Electores (RFE) en octubre y recogió su credencial antes de cerrar noviembre de 2023.

Manuel Alfonso cumplirá 18 años el próximo 20 de abril, y aunque ya tiene su credencial y quiere votar, no es el único objetivo por el cual se apresuró a tramitarla: “para poder comprar cerveza y para en caso de alguna emergencia si se necesitara usar”.

Saira, al igual que sus compañeros, todos estudiantes del nivel medio superior, reconoce que su prioridad para el trámite de la credencial es usarla como identificación en sus salidas nocturnas.

La joven admite que el tema electoral no es de su interés, incluso afirma el desencanto que una de las candidatas le ocasionó durante una entrevista: “no me interesa porque en una entrevista no se comportó de una manera decente, ya que estaba masticando chicle y hasta se lo sacó de la boca y lo puso a un lado y no se me hace nada bien, ya que está de candidata y no se debe de comportar así”

Su opinión se extiende así para el resto de contendientes.

“La verdad es que todo lo que dicen se me hace que es totalmente mentira y no cumplen lo que dicen, algunos de mis amigos con lo que he platicado del tema me han dicho lo mismo que no les interesa, ya que creen que todos son unos corruptos y solo dicen mentiras para conseguir un voto” comentó Saira.

En tanto, Manuel Alfonso admite que sí le gustaría elegir a la próxima persona en la Presidencia.

“Me interesa Sheinbaum porque me gustaría ver por primera vez a una mujer gobernando México y también porque es de Morena y me gusta el ritmo que llevan”, expresó el joven.

Keira por su parte tiene interés en una de las aspirantes, por los temas con los que simpatiza.

“Me interesa una de las candidata, por todo lo ecológico, es una mujer muy preparada a comparación de la otra”, dijo.

De acuerdo al consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), Ricardo Zenteno, Chihuahua es de los estados con más bajos índices de participación en las urnas, con una votación por de ajo del 50 por ciento, está por debajo del lugar número 20 en el país. En contraste, Yucatán que es de los estados donde la votación ronda el 70 por ciento.

“Y si nos referimos al ayuntamiento de Juárez, pues más triste porque la votación está por debajo del 40 por ciento” expuso el consejero electoral estatal.

Lamentó que todo el trabajo que se realiza para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a elegir a sus representantes, a sus autoridades se vea de alguna manera “manchado, pues unos pocos eligen por muchos”.

“Si nos referimos a la gráfica desagregada por edades, los que menos votan son las juventudes, que como que no creen en esto. Y si las juventudes siguieran en esa línea, estamos en una situación complicada porque entonces qué va a pasar con la democracia”, cuestionó.

Por ello el consejero destacó lo relevante que es la promoción del voto a la que llamó a la ciudadanía y a los medios.