Ciudad Juárez.- Con una muestra de empatía y compromiso social, los integrantes de las Redes Juveniles Centinela del CBTIS 269 organizaron y llevaron a cabo una acción solidaria en el Hospital de la Mujer a cargo de la coordinadora Angie Morales.

El programa de la dirección llamado "Siempre Presentes" pretende sumar acciones positivas en la sociedad generando así agentes de cambio; en la actividad se entregaron burritos, aguas y refrescos a las personas que se encontraban en el lugar, brindando no solo alimentos, sino también un momento de alivio y acompañamiento.

Este gesto representa mucho más que una entrega de víveres: es reflejo de una juventud comprometida con su entorno, que busca incidir positivamente en su comunidad. A través de acciones sencillas pero profundas, como esta, se fortalecen los lazos de solidaridad entre las y los juarenses y se promueven valores esenciales como el servicio y la empatía que son parte de los valores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El esfuerzo de estos jóvenes, acompañados por policias de proximidad, inspira a más estudiantes a sumarse a causas que llevan esperanza a quienes atraviesan situaciones difíciles. Desde las Redes Juveniles Centinela, seguimos impulsando este tipo de iniciativas a favor de la comunidad juarense.